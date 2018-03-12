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14:11 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанец вошел в ТОП-20 на Межконтинентальном кубке по прыжкам с трамплина в Польше

Казахстанский спортсмен Сергей Ткаченко вошел в 20-ку лучших по прыжкам с трамплина на Межконтинентальном кубке в Закопане (Польша).

В первый соревновательный день наш соотечественник показал лучшую длину прыжка (137.5 м) и по сумме двух попыток занял 9 место (249.8). Во второй день Сергей набрал 231.4 балла, тем самым завершив выступление на 16 строчке таблицы.

Победителем стал спортсмен из Австрии Мануэль Феттнер. Серебро досталось словенцу Бору Павловчичу. Тройку призеров замкнул еще один представитель Австрии — Штефан Хубер.

Напомним, что в данном соревновании принимали участие 66 спортсменов из 17 стран.

Межконтинентальный кубок, Закопане, Польша. Мужчины, прыжки с трамплина

1. Мануэль Феттнер (Австрия) — 268.92. Бор Павловчич (Словения) — 264.33. Штефан Хубер (Австрия) — 261.2.

16. Сергей Ткаченко (Казахстан) — 231.4.

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