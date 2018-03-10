Суперсерия продолжается. Вылегжанин сотворил сенсацию в Осло

Источник: Спорт-Экспресс

ОСЛО (Норвегия). Кубок мира. Масс-старт, 50 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 2:01.48,1

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — отставание 0,0

3. Максим ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) — 1,1

4. Шур Рете (Норвегия) — 4,2

5. Денис СПИЦОВ (Россия) — 4,4

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,5…

22. Александр БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 1.56,3…

25. Алексей ЧЕРВОТКИН (Россия) — 3.26,6…

30. Иван ЯКИМУШКИН (Россия) — 4.13,7.

Сказка, стартовавшая в Пхенчхане, продолжается. Правда, в отличие от Олимпиады, где наша ослабленная отстранениями команда практически в каждой гонке боролась за высокие места усилиями вчерашних дублеров, в королевском марафоне в норвежском Холменхоллене отличился многоопытный Максим Вылегжанин. Но это не отменяет главного. Подопечные Елены Вяльбе держат удар. Почти год дисквалификации из-за странных подозрений, потом — новое отстранение, потом — недопуск до Игр-2018 — все эти несчастья не сломили Вылегжанина. 35-летний ветеран вернулся, причем сделал этот в одной из самых тяжелых гонок сезона, оказавшись на подиуме этапа Кубка мира впервые за два года.

При удачном раскладе в пригороде Осло Вылегжанин мог бы претендовать и на победу. На финиш они выскочили втроем — вместе со швейцарцем Дарио Колоньей и норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю. И только финальное ускорение позволило соперникам всего на секунду вырваться вперед. Судьбу первого место в итоге решал фотофиниш, который зафиксировал победу Колоньи. Но Максим тоже может считать себя победителем. После всего, что он пережил лично и после всех злоключений нашей команды, третий результат на королевском марафоне — это очень и очень здорово.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Шансы россиян продолжить в старейшей лыжной гонке суперсерию из восьми медальных стартов изначально были не слишком высоки. В нынешнем сезоне 50-километровая дистанция в пригороде Осло преодолевалась коньковым стилем, и явных претендентов на высокие места в нашей заявке практически не было. Здесь могли бы выстрелить Сергей Устюгов и главное открытие нынешнего сезона — Александр Большунов. Но первый после болезни и переживаний из-за недопуска на Олимпиаду решил пропустить концовку кубкового сезона, а второго было решено пожалеть — слишком уж резво взялся за дело Александр после своей январской болезни. В таком темпе можно элементарно загнать себя.

В итоге основная тяжесть борьбы легла на опытнейшего Максима Вылегжанина, а также на бронзового призера прошлогоднего марафона Александра Бессмертных и героев Пхенчхана — Алексея Червоткина, Дениса Спицова и Андрея Ларькова. Еще один молодой россиянин — Иван Якимушкин — получил в Осло бесценный опыт, но на многое изначально не претендовал. Вылегжанин, переживший длинную сагу с допинговыми обвинениями, отстранениями и оправданиями, появился на этапе Кубка мира впервые в 2018 году и показал, что находится в неплохой форме — он держался в группе лидеров практически всю гонку и пару раз даже возглавлял пелетон. Хотя было видно, что на первые роли Максим не рвется, и дешевой славы не ищет.

ТРАГЕДИЯ СУНДБЮ

Первые 25 километров дистанции участники марафона шли плотной группой, что является обычно картиной для дистанционных масс-стартов коньковым стилем. Своей активностью некоторое время обращал на себя внимание победитель марафона-2015 норвежец Шур Рете, в прошлом году переживший тяжелое заболевание. Впрочем, все это не имело особого значения. Основные события начались после смены лыж во второй части дистанции на втором часу гонки. Пелетон сначала растянулся, а за три километра до финиша семерке лыжников удалось соорудить небольшой просвет от преследователей. В отрыве работали трое норвежцев, британец Эндрю Масгрейв, швейцарец Дарио Колонья, а также россияне Максим Вылегжанин и Денис Спицов.

Спицов совершил настоящий подвиг, сумев ближе к финишу выбраться в авангард из хвоста основной группы. К сожалению, на большее Дениса не хватило, он на последнем подъеме не выдержал темпа лидеров и в итоге финишировал пятым. Сундбю имел все возможности выиграть марафон в Холменколлене в третий раз подряд, но слегка зазевался на финише, пропустив кинжальный выпад Колоньи. В итоге представитель Центральной Европы выиграл королевский забег впервые в XXI веке. А норвежцы остались без домашней победы в четвертый раз за последние десять лет. Для Мартина Йонсруда, который тащил на себе лидеров на последнем отрезке гонки это должно быть очень обидно. Хотя вот уже семь лет этот лыжник не сходит в холменколленского подиума, и это тоже круто.

ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Россияне трижды выигрывали марафон в Холменхоллене. Дважды (в 1993 и 1998 годах) это делал Алексей Прокуроров, а в 2013-м победу здесь праздновал Александр Легков. Легков также был третьим призером в 2014-м. А Максим Вылегжанин занимал второе место в 2011-м и третье — 2016-м. То есть для наших топ-лыжников данные старты являются достаточно успешными, что и подтвердила нынешняя гонка. А Вылегжанин стал призером марафона в Осло уже в третий раз за карьеру.