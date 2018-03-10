Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии

В предыдущий раз Вылегжанин поднимался на подиум этапа Кубка мира в феврале 2016 года, став победителем гонки на 10 км классическим стилем.

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсмена от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, Вылегжанин также был лишен всех медалей, завоеванных на Играх в Сочи. Однако в феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию спортсмена, оставив в силе результаты Олимпиады-2014.