Российский горнолыжник Бугаев стал седьмым в скоростном спуске на Паралимпиаде

Чемпионом в скоростном спуске стал швейцарец Тео Гмур, показавший время 1 минута 25,45 секунды. 21-летний швейцарец выступает на своей первой Паралимпиаде. Серебро завоевал 17-летний француз Артур Боше (отставание 0,84 секунды). Третьим стал австриец Маркус Зальхер (+0,94).

Бугаев является двукратным паралимпийским чемпионом, а также дважды серебряным и один раз бронзовым медалистом Паралимпиад. На Играх в Сочи в 2014 году он стал вторым в скоростном спуске. Алябьев является бронзовым призером Паралимпиады в слаломе. На Играх в Сочи он стал 11-м в скоростном спуске.