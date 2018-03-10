Российский горнолыжник Францев занял пятое место в скоростном спуске на Паралимпиаде

Францев является чемпионом мира, а также победителем Кубка мира и Европы. Паралимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере 26-летнего Францева. На Играх в Ванкувере в 2010 году он занял восьмое место в скоростном спуске, а на Играх в Сочи — девятое.