Российский горнолыжник Францев занял пятое место в скоростном спуске на Паралимпиаде

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия
Оренбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
13:00
Зенит-2
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Анжи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Спартак-2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Волгарь
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Детройт Ред Уингз2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
9.03
Жирона2
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур1
Монако3
Футбол. Зарубежный
9.03
Рома3
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
9.03
ЙокеритОТ2
Сочи1
Все события
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Порошенко дал обещание русскоязычным жителям Украины
Ефремов ответил за оскорбление россиян со сцены
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:13 (мск), источник: ТАСС

Российский горнолыжник Францев занял пятое место в скоростном спуске на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Иван Францев занял пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Францев выступал вместе со спортсменом-ведущим Германом Аграновским. Россиянин показал время 1 минута 30,72 секунды.

Канадец Мак Марку (ведущий — Джек Леитч) завоевал золотую медаль (1.23,93), став двукратным паралимпийским чемпионом. Второе место занял словак Якуб Крако (ведущий — Бранислав Брозман), проиграв победителю 1,42 секунды. Третьим стал итальянец Джакомо Бертаньолли (спортсмен ведущий — Фабрицио Касаль), уступивший лидеру 2,53 секунды.

Францев является чемпионом мира, а также победителем Кубка мира и Европы. Паралимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере 26-летнего Францева. На Играх в Ванкувере в 2010 году он занял восьмое место в скоростном спуске, а на Играх в Сочи — девятое.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь