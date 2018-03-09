Американская горнолыжница Шиффрин второй год подряд победила в общем зачете КМ

Источник: AP 2018

Шиффрин в пятницу завоевала бронзу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в немецком Офтершванге. По сумме двух попыток американка уступила 0,74 секунды выигравшей соревнования норвежке Рагнхильд Мовинкель, время которой — 2 минуты 34,80 секунды. Серебро у немки Виктории Ребенсбург (+0,66 секунды). Россиянка Анастасия Романова (+6,17 секунды) стала 28-й.

Ближайшей преследовательнице Шиффрин швейцарке Венди Хольденер для сохранения теоретических шансов на победу в общем зачете Кубка мира необходимо было в пятницу занять первое или второе место. Хольденер (+2,68) стала 14-й.

Шиффрин опережает Хольденер на 603 очка, которые швейцарская горнолыжница отыграть за пять оставшихся до конца сезона стартов не сумеет.