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18:14 (мск), источник: Р-Спорт

Американская горнолыжница Шиффрин второй год подряд победила в общем зачете КМ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин второй год подряд стала обладательницей большого Хрустального глобуса — награды, вручаемой за победу в общем зачете Кубка мира.

Источник: AP 2018

Шиффрин в пятницу завоевала бронзу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в немецком Офтершванге. По сумме двух попыток американка уступила 0,74 секунды выигравшей соревнования норвежке Рагнхильд Мовинкель, время которой — 2 минуты 34,80 секунды. Серебро у немки Виктории Ребенсбург (+0,66 секунды). Россиянка Анастасия Романова (+6,17 секунды) стала 28-й.

Ближайшей преследовательнице Шиффрин швейцарке Венди Хольденер для сохранения теоретических шансов на победу в общем зачете Кубка мира необходимо было в пятницу занять первое или второе место. Хольденер (+2,68) стала 14-й.

Шиффрин опережает Хольденер на 603 очка, которые швейцарская горнолыжница отыграть за пять оставшихся до конца сезона стартов не сумеет.

Микаэла Шиффрин на Олимпиаде-2018 в Пхенхчане выиграла золото в гигантском слаломе и серебро в комбинации, на Играх-2014 в Сочи американка стала лучшей в слаломе. Также в активе 22-летней спортсменки три победы на чемпионатах мира в слаломе.

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