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7 марта, источник: Спорт-Экспресс

У России снова медаль в лыжах! Но норвежцев было не достать

21-летний Александр Большунов стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии.

Источник: Спорт-Экспресс

ДРАММЕН (Норвегия). Кубок мира. Спринт (К)

Женщины

1. Фалла (Норвегия). 2. Нильссон (Швеция). 3. Диггинс (США). 4. НЕПРЯЕВА… 16. МАТВЕЕВА… 23. АЛЕШИНА… 35. ШАПОВАЛОВА. 36. НЕКРАСОВА.

Мужчины

1. Клебо. 2. Брансдал (оба — Норвегия). 3. БОЛЬШУНОВ… 8. ПАНЖИНСКИЙ… 23. РЕТИВЫХ… 33. СОБАКАРЕВ… 36. КРАСНОВ… 40. ЯКИМУШКИН.

Городской спринт в Драммене — особенный этап в календаре Кубка мира. Главная его фишка — изматывающая, тяжелейшая трасса. Подобрать к ней ключик далеко не всегда получается даже у суперзвезд лыжных гонок. Длиннющая финишная прямая, да еще и крепкий подъемчик в самом конце — крайне жестокий по отношению к спортсменам рельеф. Многие оставляют во время первого же забега столько сил, что на следующий раунд выходят с мыслью о том, как бы вообще добежать. Как в марафоне. А таких раундов — четыре! С другой стороны — все в равных условиях.

Ну, почти все. Норвежцы знают эту трассу гораздо лучше остальных. И даже никому неизвестные местные спортсмены из этой страны традиционно добираются в Драммене до очень высоких результатов.

НАЧАЛО

Квалификацию преодолели шесть россиян: Наталья Непряева, Наталья Матвеева, Татьяна Алешина, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Александр Панжинский.

В четвертьфинале не повезло с жребием Матвеевой. В один забег с ней попали Стина Нильссон, Ханна Фальк и Лотта Венг. Увы, все они нашу спортсменку опередили. Для 23-летней Алешиной попадание в спринтерский плей-офф — уже успех, от нее ждать большего на данном этапе было сложно.

А вот Ретивых после серебра в Лахти как минимум в полуфинале увидеть хотелось. Но Глеб провел крайне сумбурный забег. Сначала он замешкался на старте, к финишу выбрался было на неплохую позицию, однако на последней прямой найти себя так и не сумел. При хорошей физической готовности с тактическим рисунком на забег россиянин, к сожалению, так и не разобрался.

Панжинский с первым раундом на вылет справился уверенно. Да и в полуфинале был хорош. Опередил самого Федерико Пеллегрино, например. Однако с многочисленными норвежцами совладать не сумел. В финале их, к слову, оказалось сразу пять. Пять норвежцев и один представитель остального мира — Александр Большунов.

РИСК НЕПРЯЕВОЙ

Не остался без российского представительства и женский финал. 22-летняя Наталья Непряева — одно из главных спортивных открытий России этой зимы. Еще пару лет мы только мечтать могли, что в женской команде появится спортсмен-универсал такого уровня. «Конек» или классика, спринт или марафон — ей все равно. Она одинаково хороша на любой дистанции и обоими стилями. Таких во всем мире — единицы!

Еще каких-то три дня назад Непряева стала второй в «разделке» на 10 км в Лахти, а сегодня дошла до финала спринта в Драммене. Четвертьфинал дался олимпийскому призеру в эстафете тяжеловато, но во многом виной тому стали лыжи, которые на спусках катили заметно хуже, чем у конкурентов. Но к полуфиналу наша бравая сервис-бригада хорошенько поколдовала — и Наталья свой забег сразу же выиграла. Очередной финал для молодой спортсменки. Однако самого попадания в решающий забег ей уже мало.

В нем они с Фаллой и Нильссон оторвались от остальной группы. Нашей молодой спортсменке отсидеться бы за спиной опытной норвежки до финиша — медаль была бы гарантирована. Что-что, а терпеть Непряева умеет. Однако она решила рискнуть и к полнейшему шоку собравшихся болельщиков обошла на заключительном повороте Фаллу. Олимпийская чемпионка-2014 держалась немного позади, но потом — резко включилась. У Непряевой же в тот же момент наоборот случился небольшой сбой. Этого хватило, чтобы норвежка улетела вперед, а по соседней лыжне проскочила молниеносная Нильссон. На последних метрах дистанции расстроенную россиянку обошла еще и Джессика Диггинс.

Но и четвертое место — очень-очень достойный результат. При этом желание молодой спортсменки рисковать характеризует ее с самой наилучшей стороны. Ей уже мало выходить в финал, она хочет побеждать там.

СТАБИЛЬНОСТЬ БОЛЬШУНОВА

Тактика Большунова на этой заковыристой трассе была проста, как пять копеек: убегать от всех с самого старта, а дальше терпеть. В четвертьфинале это получилось с лихвой. А полуфинал и финал получились очень похожими: россиянин большую часть дистанции лидировал, но на длинном финише его опережали Йоханнес Клебо и Эйрик Брансдал. Как говорится, против норвежского лома на этой трассе нет приема. Но это пока.

Большунов стал третьим — после Никиты Крюкова и Сергея Устюгова — российским лыжников, который взял в Драммене медаль.

И сейчас даже поверить сложно, что в нынешнем сезоне Большунов… дебютировал в Кубка мира. Сейчас он в свои 21 год — одна из главных звезд пелотона. Четырехкратный призер Олимпийских игр. Универсал, способный, в отличие, например, от гения спринта Клебо бороться за пьедестал во всех гонках.

В нынешнем сезоне осталось всего два этапа — королевский марафон в Осло и финал Кубка мира в Фалуне. Очень хочется, чтобы хотя бы в одной из гонок Большунов одержал свою первую в карьере победу на таком уровне. Этим сезоном он ее совершенно точно заслужил.

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