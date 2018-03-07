Российский лыжник Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

Победителем стал норвежец Йоханнес Клэбо (2.44,69), вторым финишировал его соотечественник Эйрик Брансдал (2.45,73). В финальном забеге участвовали пять норвежцев и Большунов.

В текущем сезоне россиянин шесть раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали. Он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде.