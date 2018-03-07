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19:33 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 7 марта. Россиянин Александр Большунов занял третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене. Спортсмен в финале показал результат 2 минуты 48,47 секунды.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клэбо (2.44,69), вторым финишировал его соотечественник Эйрик Брансдал (2.45,73). В финальном забеге участвовали пять норвежцев и Большунов.

В текущем сезоне россиянин шесть раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали. Он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде.

Следующая гонка у мужчин в рамках Кубка мира пройдет в Осло 10 марта, в этот день состоится масс-старт свободным стилем на 50 км.

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