МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018

Заявка российской делегации на Паралимпийские игры, в которую вошли 30 российских спортсменов, включая Лысову, и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, была предварительно зарегистрирована на встрече председателя исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и руководителя аппарата МПК Майка Петерса в Бонне. МПК также будет рассматривать вопрос допуска еще трех российских спортсменов.
Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).
Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, также она завоевала пять серебряных и две бронзовые медали Игр.
Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.