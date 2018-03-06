МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018

Заявка российской делегации на Паралимпийские игры, в которую вошли 30 российских спортсменов, включая Лысову, и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, была предварительно зарегистрирована на встрече председателя исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и руководителя аппарата МПК Майка Петерса в Бонне. МПК также будет рассматривать вопрос допуска еще трех российских спортсменов.