Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как прошел юбилейный «Оскар 2018»: победители и красная дорожка
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Московским школьникам сократили каникулы
В римском метро нашли дом военачальника II века
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
Локомотив1
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Александрия0
Хоккей. НХЛ
7.03
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Коламбус Блю Джэкетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.03
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.03
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
16:25 (мск), источник: ТАСС

МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Источник: РИА "Новости"

Заявка российской делегации на Паралимпийские игры, в которую вошли 30 российских спортсменов, включая Лысову, и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, была предварительно зарегистрирована на встрече председателя исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и руководителя аппарата МПК Майка Петерса в Бонне. МПК также будет рассматривать вопрос допуска еще трех российских спортсменов.

Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, также она завоевала пять серебряных и две бронзовые медали Игр.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь