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Немец Чарнке объяснил, почему выступил в супермарафоне в российской форме
Супермарафон прошел в Швеции.
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Супермарафон прошел в Швеции.
Немецкий лыжник Тим Чарнке решил поддержать своих друзей из России, но надел российскую экипировку только потому, что другой не было.
«Это был единственный лыжный костюм, который оказался у меня при себе, — приводит слова Чарнке шведское издание Expressen. — И он был самым удобным, учитывая, что мне надо было собираться на старт.
Но это можно считать и своего рода заявлением. У меня много друзей в России. И то, что случилось за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, — ужасно.
Напомним, что 28-летний Чарнке — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в командном спринте.