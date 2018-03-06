Немец Чарнке объяснил, почему выступил в супермарафоне в российской форме

Немецкий лыжник Тим Чарнке решил поддержать своих друзей из России, но надел российскую экипировку только потому, что другой не было.

«Это был единственный лыжный костюм, который оказался у меня при себе, — приводит слова Чарнке шведское издание Expressen. — И он был самым удобным, учитывая, что мне надо было собираться на старт.

Но это можно считать и своего рода заявлением. У меня много друзей в России. И то, что случилось за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, — ужасно.