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11:42 (мск), источник: TeamRussia.pro

Немец Чарнке объяснил, почему выступил в супермарафоне в российской форме

Супермарафон прошел в Швеции.

Немецкий лыжник Тим Чарнке решил поддержать своих друзей из России, но надел российскую экипировку только потому, что другой не было.

«Это был единственный лыжный костюм, который оказался у меня при себе, — приводит слова Чарнке шведское издание Expressen. — И он был самым удобным, учитывая, что мне надо было собираться на старт.

Но это можно считать и своего рода заявлением. У меня много друзей в России. И то, что случилось за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, — ужасно.

Напомним, что 28-летний Чарнке — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в командном спринте.

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