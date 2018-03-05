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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Те, кто осуждает спортсменов за продажу автомобилей, — не очень умные люди»

Бронзовый призер Олимпиады в лыжной акробатике Илья БУРОВ рассказал, что ему понравился кроссовер, полученный за призовое место на Играх-2018, и он уже переправил его из Москвы на малую родину. При этом фристайлист призвал не нагнетать обстановку вокруг тех спортсменов, которые решили продать машины престижного класса, и не равнять их всех между собой.

Источник: AFP 2018

— Призовой автомобиль я решил оставить, — сказал Буров. — Пока буду им пользоваться. Машина мне нравится. Уже перегнал ее в Ярославль, естественно, сам за рулем.

— Успели оценить на трассе скоростные качества, притопили педаль?

— Нет, ехал спокойно.

— У вас довольно экстремальный вид спорта, это не отражается на стиле вождения?

— Абсолютно никак, стараюсь водить аккуратно. Погонять иногда хочется, но — нет. Что останавливает? Правила дорожного движения! (смеется). За рулем я уже давно.

— Раньше у вас была машина?

— Да, Audi A4, универсал. Сейчас на ней жена ездит.

— Разницу в обслуживании уже прикинули? Все-таки Х4 классом повыше.

— Ну, дизель у него вполне экономичный. Посмотрел — по топливу я вывожу. Страховка — да, КАСКО дорогое, но можно ведь и на ОСАГО ездить.

— Почему такой резонанс всегда вызывают попытки спортсменов продать олимпийское авто?

— Не знаю. У каждого ведь своя ситуация. Может, кому-то эта машина и не нужна. Например, есть другая, а человек хочет жилищные условия улучшить или еще что-то. Зачем ему тогда этот автомобиль? Каждый решает сам, и осуждать его мы не вправе. У меня пока нет необходимости, но если вдруг потом прижмет — может, и придется продавать. Это, прежде всего, подарок. Приятный подарок.

— Некоторые начинают критиковать спортсменов — мол, им обычных призовых мало.

— Так говорят люди, ничего не знающие о спорте. Наверное, думают, что все спортсмены живут хорошо и получают миллионы. А это же не так. Если они сравнивают нас, скажем, с хоккеистами, что же, флаг им в руки. Значит, это не очень умные люди, раз такие выводы делают. Повторю, у каждого свои обстоятельства. Но на такие разговоры не обращаю внимания. Мне все равно, живу своей жизнью.

— А не стоит ли во избежание таких ситуаций вместо машин сразу вручать кому-то деньги?

— Зачем? Может, для кого-то это символический подарок, память. Он поставит его в гараж, и все. Зачем это все сводить к деньгам? Каждый волен распоряжаться подаренными вещами по своей воле. А если кому-то хочется это обсуждать, пусть обсуждают. Не понимаю просто, зачем это так раздувать.

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