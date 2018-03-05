Глеб Ретивых: Клебо можно обыгрывать. Меня лишили этого шанса в Пхенчхане

Источник: AFP 2018

Российский лыжник Глеб Ретивых на этапе Кубка мира в Лахти стал вторым в спринте, в финишной разборке опередив норвежца Йоханнеса Клебо. После окончания соревнований он рассказал о том, почему бежал в бафе Сергея Устюгова, мог ли победить, получил ли премию за победу в финале Кубка России и когда забудется пропущенная по вине МОК Олимпиада в Пхенчхане.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf6HQlIlFay/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bf6HQlIlFay/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nice day in strong company???? #Russia #Lahti #2place @chiccopelle @johanneshk. Фото @leozhukovphoto</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/retivykh_gleb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> G l e b R e t i v y k h</a> (@retivykh_gleb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-04T16:28:51+00:00">Мар 4, 2018 в 8:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ДЕРЖАЛСЯ ЗА КЛЕБО. А ТОТ ПОШЕЛ ПЕШКОМ

— Могли выиграть спринт в Лахти?

— Если честно, небольшое чувство сожаления накатило только сейчас. Понимаю, что действительно мог побеждать. Но гонка прошла, остается только сделать выводы.

— Что помешало?

— Финал получился более спокойным, чем предыдущие забеги. Все понимали, что все будет решаться на финише, скорее, даже на последнем подъеме. Но Йоханнес Клебо начал на второй части дистанции атаковать на спуске. Я и Федерико Пеллегрино этот рывок подхватили. Я думал, что норвежец уже будет атаковать до конца, как он обычно и делает. А Клебо вместе с Пеллегрино во время выхода на подъем замедлились и просто пошли пешком. Ребята, которые ехали за нами, тут же этим воспользовались, вышли вперед и начали атаковать. Я был за Пеллегрино и оказался в «коробке». Мне просто некуда было деваться — ни вправо, ни влево, а Федерико слишком поздно подхватил ускорение соперников. Так я и оказался шестым, да еще на дальнем радиусе.

— Финиш вы отработали здорово.

— Да просто посмотрел — каких-то семь метров от первого места, надо работать! Хорошо растолкался на финишный спуск, поработал на переходе, обогнал финна, потом пришлось чуть пораньше ноги включить, чтобы в финишном повороте вклиниться и француза обойти. Непосредственно на прямой я уже понимал, что Пеллегрино догнать не получится, а вот норвежцев вполне можно обыгрывать. Что у меня и получилось.

— Одним из этих норвежцев был Клебо. Он действительно настолько же силен на финише, как в свое время Петтер Нортуг?

— Он очень сильный, это да. Я скажу так: Клебо не является непобедимым. Его уже обыгрывал в личном спринте в Дрездене в январе тот же Пеллегрино, который и сейчас это сделал. В том же Дрездене и я Клебо обыграл на финише командного спринта. Мы тогда с Андреем Красновым стали третьими, а норвежцы без медалей остались. Да и в дистанционных гонках его много кто обыгрывал.

— Если бы спринт был классикой, а не коньком, распределение сил было тем же самым?

— Думаю, это не сыграло бы никакой роли. Кто лучше готов на конкретный момент времени, тот и будет выше.

— Пеллегрино, кстати, мог и не попасть в финал из-за своих приключений в полуфинале.

— Да, мы с ним пообщались после финиша. У него в том забеге на старте палка сломалась, а нужную ему дважды не могли дать. Чтобы бороться на финише, палка должна быть в «капкане», иначе не будет всей отдачи от толчков. Он только на спуске получил нужную палку, сунул руку в темляк и спокойно прошел в финал. Я и не сомневался, что он это сделает. Пеллегрино был очень здорово готов и даже в такой ситуации не растерялся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf5jPGdl1HX/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bf5jPGdl1HX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вчера была невероятная гонка.Было много вопросов по поводу моего Бафа.Да,баф с надписью #USTIUGOV @sergei86m Спасибо большое всем за поддержку,болельщики ???? вы даёте энергию спортсменам. #спорт #россиясила #адидас #лукоил #русал @adidasrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/retivykh_gleb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> G l e b R e t i v y k h</a> (@retivykh_gleb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-04T11:14:04+00:00">Мар 4, 2018 в 3:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СЕЗОН ДОБЕГАЮ В БАФЕ УСТЮГОВА. А ПРОПУЩЕННАЯ ОЛИМПИАДА СО МНОЙ НАВСЕГДА

— Насколько на Кубке мира было сложнее после финала Кубка России в Малиновке?

— Совсем другие ощущения. Другая обстановка, другие скорости, борьба за каждый сантиметр трассы.

— Со стороны иностранных спортсменов не было какого-то предвзятого отношения? Кто-то мог подумать, что раз не взяли Олимпиаду, то неспроста.

— Ничего такого не было. Напротив, многие даже сочувствовали, что меня не было в Пхенчхане, говорили, что с участием всех сильных было бы интереснее.

— В Канаде решили не считать Александра Большунова и Андрея Ларькова призерами олимпийского марафона и вручить награду Алексу Харви. Такое можно понять?

— Не стоит обращать внимания на такие высказывания. Пусть живут с этим и дальше. Мне кажется, это все ради пиара. Ведь абсолютно никакого смысла в этих словах нет.

— При этом немец Тим Чарнке пробежал «Васалоппет» в старом комбинезоне сборной России.

— Мы с Тимом старые друзья. Он всегда прекрасно относился и относится к России и российским спортсменам. Приятно, что он таким образом выразил нам свою поддержку.

— Вы бежали в Лахти в бафе с надписью «Ustiugov»…

— Да, я взял у Сергея этот баф в Малиновке и сказал, что до окончания сезона буду бегать именно в нем. Мы с ним очень хорошие друзья, всегда и во всех ситуациях друг друга поддерживаем. Он нам еще там сказал, что на оставшиеся этапы Кубка мира не поедет. И мне хотелось показать, что он по-прежнему с командой.

— Соревнования в Малиновке хоть как-то компенсировали пропуск Олимпиады? Или забыть такое невозможно?

— Конечно, это останется со мной навсегда. Но важно уметь собираться в такие моменты и отпускать прошлое. А финал Кубка России был для меня обычным стартом для того, чтобы не терять форму. Приехал пробежаться, продышаться, пообщаться.

— Не думали о том, что за призовые места в Малиновке будут такие же премии, как на Олимпиаде?

— Абсолютно не думал. Я даже не знаю, будут ли вообще что-то выплачивать из того, что обещано. Я ехал на соревнования, а не за премиями.

— Отличное выступление лыжной сборной России в Пхенчхане лично вам придало мотивации?