ФЛГР: Всероссийские соревнования для недопущенных на ОИ лыжников прошли на высоком уровне

Соревнования проходили в Устьянском районе Архангельской области с 24 февраля по 3 марта. В них приняли участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.

«Соревнования прошли на высоком уровне. В центре “Малиновка” отличная трасса, отличный стадион, и все лыжники в равных условиях показали свои максимальные результаты, которые говорят о том, недопущенные спортсмены находятся в неплохой форме и то, что у нас подрастает талантливая молодежь. Думаю, победителей и призеров турнира мы вскоре увидим на этапах Кубка мира, где они себя смогут показать», — заявил Крянин.