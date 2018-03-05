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10:42 (мск), источник: ТАСС

ФЛГР: Всероссийские соревнования для недопущенных на ОИ лыжников прошли на высоком уровне

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийские спортивные соревнования для лыжников, не получивших приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане, прошли на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Соревнования проходили в Устьянском районе Архангельской области с 24 февраля по 3 марта. В них приняли участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.

«Соревнования прошли на высоком уровне. В центре “Малиновка” отличная трасса, отличный стадион, и все лыжники в равных условиях показали свои максимальные результаты, которые говорят о том, недопущенные спортсмены находятся в неплохой форме и то, что у нас подрастает талантливая молодежь. Думаю, победителей и призеров турнира мы вскоре увидим на этапах Кубка мира, где они себя смогут показать», — заявил Крянин.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размер денежного вознаграждения за призовые места участника Всероссийских стартов составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

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