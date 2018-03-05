Елена Вяльбе планирует переизбираться на пост президента ФЛГР
Выборы главы Федерации лыжных гонок России вновь могут пройти на безальтернативной основе.
Выборы главы Федерации лыжных гонок России вновь могут пройти на безальтернативной основе.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе приняла решение переизбираться на третий срок. Трехкратная олимпийская чемпионка возглавляет ФЛГР с июня 2010 года и намерена продлить свои полномочия на еще один олимпийский цикл.
О своем намерении сохранить должность президента ФЛГР «Известиям» рассказала сама Елена Вяльбе.
— Я буду переизбираться на пост президента федерации, — заявила она. — Есть много вещей, которые я задумала, но еще не успела реализовать. Надо продолжить развивать наш спорт в регионах, работать с молодыми лыжниками, растить собственных тренеров. Я рада тому, какого результата мы добились на Олимпийских играх — 2018. Надеюсь, успехи наших молодых гонщиков станут примером и вдохновят тысячи детей заняться зимними видами спорта.
Лыжная сборная России своим выступлением на Играх-2018 очаровала всех: из 17 общекомандных наград команда Елены Вяльбе обеспечила почти половину — восемь. Такое же количество медалей отечественные лыжники завоевывали только в 1998 году. Правда, пять из них были высшего достоинства.
Стоит отметить, что такого результата в Пхенчхане сборная России добилась в отсутствие своих признанных лидеров — Сергея Устюгова, Глеба Ретивых, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова, не получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).
— Я поддерживаю новое выдвижение Елены Валерьевны на пост президента ФЛГР, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков. — Она находится на своем месте, успевает оперативно решать дела федерации и быть главным тренером сборной. Результаты в Пхенчхане — лишнее подтверждение моих слов. Думаю, конкурентов у нее сейчас нет.
По словам источника «Известий» в ФЛГР, другие кандидаты на пост главы федерации еще не подавали свои заявки. Поэтому велика вероятность, что в выборах, как и в 2014 году, будет вновь участвовать всего один кандидат.
Ранее советник Елены Вяльбе, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак в беседе с «Известиями» отметил, что модель совмещения двух ключевых постов в федерации можно считать рабочей, если руководитель представляет тот же вид спорта и обладает достаточным авторитетом.
— Как главный тренер она не вмешивается в рабочий процесс, — рассказал «Известиям» Александр Пак. — Обсуждая с наставниками планы подготовки, она может
Елена Вяльбе впервые баллотировалась на пост президента ФЛГР в 2004 году. Тогда она по количеству голосов уступила Владимиру Логинову (на тот момент