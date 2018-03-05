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00:41 (мск), источник: Известия

Елена Вяльбе планирует переизбираться на пост президента ФЛГР

Выборы главы Федерации лыжных гонок России вновь могут пройти на безальтернативной основе.

Источник: ИТАР-ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе приняла решение переизбираться на третий срок. Трехкратная олимпийская чемпионка возглавляет ФЛГР с июня 2010 года и намерена продлить свои полномочия на еще один олимпийский цикл. Отчетно-выборная конференция ФЛГР состоится 25 мая. По информации источника «Известий», выборы могут вновь пройти на безальтернативной основе.

О своем намерении сохранить должность президента ФЛГР «Известиям» рассказала сама Елена Вяльбе.

— Я буду переизбираться на пост президента федерации, — заявила она. — Есть много вещей, которые я задумала, но еще не успела реализовать. Надо продолжить развивать наш спорт в регионах, работать с молодыми лыжниками, растить собственных тренеров. Я рада тому, какого результата мы добились на Олимпийских играх — 2018. Надеюсь, успехи наших молодых гонщиков станут примером и вдохновят тысячи детей заняться зимними видами спорта.

Лыжная сборная России своим выступлением на Играх-2018 очаровала всех: из 17 общекомандных наград команда Елены Вяльбе обеспечила почти половину — восемь. Такое же количество медалей отечественные лыжники завоевывали только в 1998 году. Правда, пять из них были высшего достоинства.

Стоит отметить, что такого результата в Пхенчхане сборная России добилась в отсутствие своих признанных лидеров — Сергея Устюгова, Глеба Ретивых, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова, не получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

— Я поддерживаю новое выдвижение Елены Валерьевны на пост президента ФЛГР, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков. — Она находится на своем месте, успевает оперативно решать дела федерации и быть главным тренером сборной. Результаты в Пхенчхане — лишнее подтверждение моих слов. Думаю, конкурентов у нее сейчас нет.

По словам источника «Известий» в ФЛГР, другие кандидаты на пост главы федерации еще не подавали свои заявки. Поэтому велика вероятность, что в выборах, как и в 2014 году, будет вновь участвовать всего один кандидат.

Ранее советник Елены Вяльбе, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак в беседе с «Известиями» отметил, что модель совмещения двух ключевых постов в федерации можно считать рабочей, если руководитель представляет тот же вид спорта и обладает достаточным авторитетом.

— Как главный тренер она не вмешивается в рабочий процесс, — рассказал «Известиям» Александр Пак. — Обсуждая с наставниками планы подготовки, она может что-то посоветовать, что-то предложить, но ломать планы в корне — никогда. Это логично, ведь только старший тренер видит спортсмена каждый день, понимает, в какой форме находится его подопечный. В сборной практически нет различий между группами Маркуса Крамера, Юрия Каминского, Олега Перевозчикова, Юрия Бородавко или Данилы Акимова. Нет так называемой высшей лиги и «остальных». Все тренируются в одинаковых условиях, по сути, являясь конкурентами друг другу и оставаясь при этом большой лыжной семьей.

Елена Вяльбе впервые баллотировалась на пост президента ФЛГР в 2004 году. Тогда она по количеству голосов уступила Владимиру Логинову (на тот момент вице-президенту ОКР). Новую попытку возглавить федерацию заслуженная лыжница предприняла в июне 2010 года, получив максимальное количество голосов — 77. Оппоненты Елены Вяльбе на тех выборах — чемпион Игр в Солт-Лейк-Сити Михаил Иванов и первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Казиков — сняли свои кандидатуры. В мае 2014-го Елена Валерьевна была переизбрана еще на четыре года. На отчетно-выборной конференции организации она была единственным кандидатом на президентский пост.

 Елена Вяльбе планирует переизбираться на пост президента ФЛГР
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