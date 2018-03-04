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4 марта, источник: ТАСС

Серебряный призер ОИ-2010 немец Чарнке выступил в лыжной гонке в форме сборной России

ТАСС, 4 марта. Немецкий лыжник Тим Чарнке выступил в шведском супермарафоне «Васалоппет» в форме сборной России. Об этом сообщает издание Expressen.

«Чарнке много бывал в России, говорит по-русски, — рассказал комментатор шведского телевидения Андерс Блёмквист. — Я абсолютно уверен, что он хотел таким образом показать, что поддерживает русских».

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России, из-за чего российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Спортсменам было запрещено носить форму сборной России и появляться с атрибутикой, указывающей на национальную принадлежность.

Чарнке завоевал серебро Олимпиады-2010 в Ванкувере в командном спринте в паре с Акселем Тайхманном. В 2017 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Васалоппет» — массовая лыжная марафонская гонка на 90 км, которая проводится с 1922 года.

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