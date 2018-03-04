Супернорвежцы отдыхают: Клебо и Бьорген не выдерживают темпа россиян

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Главной интригой этапа в Лахти изначально считалось возвращение в строй группы наших лыжников, которые были не приглашены на Игры в Пхенчхан Международным олимпийским комитетом. Правда, самый титулованный из отсутствовавших в Корее — Сергей Устюгов — пока восстанавливается после болезни и на Кубке мира в этом году выступать уже не будет. Но и без него команда пополнилась несколькими громкими именами.

РЕТИВЫХ НЕ ХВАТАЛО НА ОЛИМПИАДЕ

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Лучше всех среди «возвращенцев» проявил себя спринтер Глеб Ретивых. В гонке свободным стилем он уверенно выиграл четверть- и полуфиналы и имел шансы на победу даже в главном забеге, но помешала небольшая заминка на заключительном подъеме. В итоге, Ретивых, благодаря мощнейшему финишу, опередил трехкратного олимпийского чемпиона Пхенчхана норвежца Йоханнеса Клебо, который остался третьим. Первым финишировал сильный итальянец Федерико Пеллегрино.

Клебо остался настолько разочарован поражением от россиянина, что потом выложил жалостливый пост в соцсетях. Ретивых же убедительно доказал, что допусти его МОК в Пхенчхан, расклад сил в спринте там мог бы быть совсем иным. Бронзовый призер Игр-2010 и экс-чемпион мира Алексей Петухов, много пропустивший из-за временного отстранения, в спринте остался 48-м и не прошел квалификации. Похожим образом выступила и Евгения Шаповалова (44-е место), а вот Наталья Матвеева преодолела квалификационный рубеж и выбыла в четвертьфинале (20-я позиция).

БОЛЬШУНОВ УКАТАЛ КЛЕБО

Очевидно, пик акклиматизации после возвращения из Пхенчхана у россиян пришелся на день спринтерских гонок. Зато в разделках наши герои Игр снова устроили настоящую феерию. Сначала в женской гонке классическим стилем «зажгла» Наталья Непряева. Можно только сожалеть, что на Играх «разделка» проводилась коньком, с которым у россиянки дела пока обстоят похуже. А вот в классике Непряева сейчас однозначно входит в число мировых лидеров. В Лахти она уступила только хозяйке трассы Кристе Пармакоски, а опередила саму Марит Бьорген. Норвежка, которая в Пхенчхане стала самой титулованной среди участников зимних Олимпиад за всю историю, стартовала позже Непряевой, но ничего не смогла сделать с темпом россиянки и в итоге проиграла шесть секунд.

А затем товарищ Непряевой по тренировочной группе Юрия Бородавко Александр Большунов был очень близок к победе. Перед заключительным кругом он выигрывал у фаворита, представителя Казахстана Алексея Полторанина, целых шесть секунд. Однако финишная часть Полторанину удалась лучше, благодаря чему он сумел-таки обойти Большунова. Получился своеобразный реванш за олимпийский марафон классическим стилем, где Большунов уехал от Полторанина, как от стоячего.