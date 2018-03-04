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4 марта, источник: Советский спорт

Глеб Ретивых: Клэбо — феномен? Ничего особенного

Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Лахти, после чего дал интервью «Советскому спорту».

— Глеб, поздравления от «Советского спорта». Как протекала финальная гонка?

— Серьезно настраивался на борьбу, была спортивная злость. Хотелось побороться с ребятами, которые выступали на Олимпиаде.

— Что вы хотели доказать Клэбо и Пеллегрино?

— Не только им, но и другим, кто выступал в Пхенчхане. Хотел доказать, что в хорошей форме, что был готов выступать на Играх.

— Главный тренер сборной России Макрус Крамер считает, что вы могли и выиграть. Согласны?

— Согласен. Не ожидал, что на последнем перед финишем подъеме Клэбо и Пеллегрино начнут тактические игры. В середине дистанции Клэбо стал атаковать, Пеллегрино подхватил, я тоже. Думал, что втроем будем ехать до финиша. Но на подъеме они резко притормозили, не хотели лидировать. Шедшие сзади ребята нас догнали, я оказался на шестой позиции и не мог выбраться — меня взяли в коробочку. На финишный спуск так и ушел шестым. Но понимал, что не все потеряно, до лидера было 5−7 метров.

— Как же вам удалось выбраться из этих тисков?

— На спуске хорошо растолкался, на финишную прямую вышел уже четвертым, это метров сто до финиша. Получилось обогнать еще двух норвежцев, включая Клэбо. Рад второму месту, но понимаю, что проиграл первое место. Если бы «сел» не шестым на спуске, а четвертым, думаю, смог бы на финише побороться с Пеллегрино.

— Лыжи хорошо шли?

— Лыжами доволен. У меня хорошо получалось подхватывать скорость в самом конце спуска. Поэтому на финишную прямую хорошо выкатывался.

— Что происходило после финиша?

— Пеллегрино был счастлив, а вот Клэбо расстроился сильно. Видимо, очень рассчитывал победить.

— С вами они общаются?

— Да, все нормально. Пожали друг другу руки, поздравили. О чем говорили? Да ничего особенного: обсудили, как они отдохнули после Олимпиады, про погоду поговорили, очень холодно в Лахти.

— Они не сказали: «Как не несправедливо, что тебя не было в Пхенчхане».

— Нет, такого не сказали, — смеется Глеб.

— МОК вас проинформировал по поводу недопуска на Олимпиаду?

— Ничего мне никто не сообщал, до сих в недоумении.

— Кто помог пережить такой удар — близкие?

— Жена, ребенок и все мои родные, друзья. Ведь Олимпиада может быть одна в карьере спортсмена. Но сейчас уже стараюсь все это побыстрее забыть. Сезон продолжается, впереди этапы Кубка мира.

— С какими чувствами смотрели трансляции из Пхенчхана? С одной стоны обида, что вас там нет, с другой — наверняка хотелось, чтобы наши лыжники выступили и за вас?

— Вы правы, чувства были сложные, но радовался за ребят. Что сказать — молодцы!

— Но тот же Спицов мог и не попасть на Игры, если б не отстранили целый ряд лидеров.

— Это им отчасти и помогло. Ребята молодые, приехали, как на обычные соревнования, раскрепощенными, и у них все получилось.

— Клэбо — феномен?

— Нет, ничего особенного в нем нет. Просто на данный момент он в очень хорошей форме, его можно обыгрывать только с помощью тактики.

— Конкуренция в нашей сборной после Олимпиады теперь увеличилась. Вас это не пугает?

— Не пугает, конкуренция всегда только на пользу.

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