Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобус
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер в седьмой раз подряд стал обладателем большого Хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер в седьмой раз подряд стал обладателем большого Хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.
Австриец в воскресенье выиграл слалом на этапе Кубка мира в
Хиршер набрал 1494 очка в общем зачете Кубка мира, тогда как в активе его ближайшего преследователя Кристофферсена 1205 очков, и он не сможет догнать австрийца, поскольку, как отмечает Ассошиэйтед Пресс, не выступает в скоростных дисциплинах и до конца сезона сможет заработать максимум 200 очков. Также Хиршер выиграл малый Хрустальный глобус в слаломе и гигантском слаломе.
Австрийский горнолыжник, которому 2 марта исполнилось 29 лет, на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал две золотые медали — в комбинации и гигантском слаломе.