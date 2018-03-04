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17:44 (мск), источник: Р-Спорт

Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобус

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер в седьмой раз подряд стал обладателем большого Хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.

Источник: AFP 2018

Австриец в воскресенье выиграл слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Гора (Словения), по итогам двух попыток показав результат 1 минута 49,22 секунды. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (1.50,44), бронза у швейцарца Рамона Ценхойзерна (1.50,83). Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке, его соотечественник Иван Кузнецов — в первой.

Хиршер набрал 1494 очка в общем зачете Кубка мира, тогда как в активе его ближайшего преследователя Кристофферсена 1205 очков, и он не сможет догнать австрийца, поскольку, как отмечает Ассошиэйтед Пресс, не выступает в скоростных дисциплинах и до конца сезона сможет заработать максимум 200 очков. Также Хиршер выиграл малый Хрустальный глобус в слаломе и гигантском слаломе.

Австрийский горнолыжник, которому 2 марта исполнилось 29 лет, на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал две золотые медали — в комбинации и гигантском слаломе.

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