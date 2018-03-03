Ретивых хотел показать на этапе КМ В Лахти, что россияне сильны и готовы бороться

Источник: РИА "Новости"

В финале спринта спортсмен показал результат 3 минуты 17,50 секунды, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино (3.16,73). Ретивых пропустил Олимпийские игры, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сегодня гонка прошла замечательно, я настраивался на нее. У меня спортивная злость после того, как нас не допустили на Олимпийские игры, мне все равно хотелось бороться и доказывать, что мы — сильные спортсмены и будем дальше показывать, на что мы готовы. Потому что я готовился к Олимпиаде, в этом году у меня хорошая форма от старта к старту — и это подтвердилось», — сказал он.

«Мотивация у меня не пропала, бывали, конечно, такие моменты, когда озвучили вердикт, что я не получу приглашения [на ОИ], бывали дни, когда не хотел ничего. Но понимал, что этим ничего не решить, на следующий год еще и чемпионат мира, потом еще чемпионат и следующие ОИ, надо бороться, настраиваться, на этом [недопуске на ОИ] жизнь не заканчивается. Нужно все равно, так скажем, если будет пропадать мотивация, ее искать», — подчеркнул спортсмен.

По его словам, он выступит на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, пропустит этап в Холменколлене и затем продолжит выступления на финальном этапе КМ в шведском Фалуне, а после приедет на чемпионат России. «На следующий год главная цель — чемпионат мира. Если не получилось с Олимпийскими играми, надо настраиваться на него», — указал Ретивых.