Ретивых обогнал Клебо. А канадцы возмущаются

Источник: Спорт-Экспресс

ЛАХТИ (Финляндия). Кубок мира

Мужчины. Спринт (С)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.16,73

2. Глеб РЕТИВЫХ (Россия) — отставание 0,77

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 0,90

4. Синнре Скар (Норвегия) — 1,30

5. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 1,44

6. Люка Шанава (Франция) — 7,55

Женщины. Спринт (С)

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 2.54,83

2. Стина Нильссон (Швеция) — отставание 0,36

3. Ханна Фальк (Швеция) — 0,78

4. Сандра Рингвальд (Германия) — 0,88

5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 1,83

6. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) — 3,02.

У лыжников Кубок мира возобновился уже через неделю после окончания Олимпиады. Сегодня в финском Лахти прошел спринт, а в воскресенье состоятся гонки с раздельного старта.

ПРОРЫВ РЕТИВЫХ

Возобновления кубкового сезона российские болельщики ждали с нетерпением. Ведь после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января оправдал большую часть наших спортсменов, наша сборная впервые за долгое время получила возможность выставить сильнейший состав.

Правда, в Финляндию из «вышедших на свободу» приехали только Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова и Алексей Петухов. Плюс Глеб Ретивых, к которому не было никаких претензий, но который, тем не менее, как и Сергей Устюгов, не получил приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан.

И именно он показал лучший результат среди российских гонщиков. Ретивых, который как раз специализируется на спринте, занял второе место. Стадии четвертьфинала и полуфинала он прошел очень уверенно — перед финишной прямой выходил вперед и доезжал до ленточки уже в прогулочном режиме, демонстрируя тем самым превосходство над соперниками.

В финале подобный трюк провернуть, увы, не удалось. Ретивых немного замешкался на второй трети дистанции и, отпустив вперед итальянца Федерико Пеллегрино и норвежца Йоханнеса Клебо. Пеллегрино, для которого коньковый спринт — коронный вид, достать не удалось, а вот норвежского вундеркинда Ретивых в финишном створе все же опередил. И это — реально круто. Миф и непобедимости Клебо в спринте понемногу развеивается. Хотя, возможно, тот не слишком упирался, видя, что Пеллегрино уже не достать.

Россияне, зажигавшие в Пхенчхане, выступили неудачно. Александр Большунов и Наталья Непряева выбыли уже в четвертьфинале, причем без особых шансов. Юлия Белорукова и вовсе не прошла квалификацию.

Не получилось здорово проявить себя и у «возвращенцев» — Матвеева дошла только до четвертьфинала, а Петухов, «коронкой» которого был как раз коньковый спринт, завершил борьбу уже в квалификации. Впрочем, это тот случай, когда претензии к ним предъявить сложно — отсутствие соревновательной практики не может не сказываться.

НОВАЯ АТАКА КАНАДЫ

Одновременно со спринтерскими гонками в Лахти пришла новость из Канады — местные активисты хотят вручить олимпийскую медаль Алексу Харви, занявшему на Играх-2018 четвертое место в марафоне и пропустившему вперед Большунова и Андрея Ларькова.

С подобной инициативой выступил бывший фристайлист и исполнительный директор компании B2ten Доминик Готье. Компания B2ten помогает финансировать канадских спортсменов за счет частных инвестиций.

«Я бы рассматривал результаты без российских спортсменов. Когда я буду представлять нашим инвесторам список медалистов, то включу в него Харви. Я поставлю пометку, чтобы его место рассматривали как призовое. Харви выступил феноменально. Нельзя говорить, что он не оправдал надежд. Это успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях», — сказал Готье.

Это в высшей степени странное заявление. Да, у Харви сложилась репутация «врага России». Но на Олимпиаде вел себя корректно и не позволял себе никаких провокационных высказываний.

«Меня опередили два российских спортсмена. Это непростая сторона вопроса. Хочу верить в то, что новое поколение российских лыжников “чистое”. Им нужен кредит доверия. Но это причина, по которой так тяжело стать четвертым, когда тебя опередили два россиянина. Я верю, что эти молодые ребята “чисты”, но, учитывая то, что мы видели раньше… В глубине души, безусловно, порой возникают сомнения. В марафоне я выложился полностью и ни о чем не жалею. Но с четвертым местом сложно смириться», — сказал Харви сразу после марафона.

Да, провокационные нотки можно усмотреть и тут, но по сравнению с тем, что говорил Харви раньше, это просто образец дипломатичности.

После скиатлона, где его опередил Денис Спицов, Харви в интервью «СЭ» сказал, что верит в «чистоту» россиянина и готов пожать ему руку.