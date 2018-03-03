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18:04 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 3 марта. Россиянин Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти. В финале спортсмен показал результат 3 минуты 17,50 секунды.

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино (3.16,73), третьим финишировал норвежец Йоханнес Клэбо (3.17,63).

Ретивых пропустил Олимпийские игры, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). На Всероссийских соревнованиях в Архангельской области, в которых принимали участие спортсмены, не получившие от МОК приглашений на Игры, Ретивых стал победителем спринтерской гонки классическим стилем.

Пеллегрино на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал серебро в спринте классическим стилем, Клэбо на Играх-2018 стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Этап Кубка мира в Лахти завершится 4 марта. В этот день пройдут гонки на 10 и 15 км классическим стилем у женщин и мужчин соответственно.

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