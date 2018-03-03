Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Финляндии

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино (3.16,73), третьим финишировал норвежец Йоханнес Клэбо (3.17,63).
Ретивых пропустил Олимпийские игры, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). На Всероссийских соревнованиях в Архангельской области, в которых принимали участие спортсмены, не получившие от МОК приглашений на Игры, Ретивых стал победителем спринтерской гонки классическим стилем.
Пеллегрино на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал серебро в спринте классическим стилем, Клэбо на Играх-2018 стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Этап Кубка мира в Лахти завершится 4 марта. В этот день пройдут гонки на 10 и 15 км классическим стилем у женщин и мужчин соответственно.