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15:57 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Гущина выиграла гонку на 30 км на Всероссийских спортивных соревнованиях

ТАСС, 3 марта. Лыжница Мария Гущина из Ханты- Мансийского автономного округа выиграла масс-старт на 30 км классическим стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые проходят в Устьянском районе Архангельской области.

Гущина преодолела 30 км за 1 час 29 минут 51 секунду. Второе место заняла Лариса Рясина из Санкт-Петербурга (1:31.30,1). Третьей стала Диана Головань из Республики Хакасия (1:32.18,3).

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов.

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