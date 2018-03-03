Лыжница Гущина выиграла гонку на 30 км на Всероссийских спортивных соревнованиях
ТАСС, 3 марта. Лыжница Мария Гущина из Ханты- Мансийского автономного округа выиграла
ТАСС, 3 марта. Лыжница Мария Гущина из Ханты- Мансийского автономного округа выиграла
Гущина преодолела 30 км за 1 час 29 минут 51 секунду. Второе место заняла Лариса Рясина из
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.
Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов.