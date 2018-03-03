Полторанин примет участие в гонке этапа Кубка мира в Финляндии

«На Олимпийских играх Алексею не удалось подняться на пьедестал победителей, имела место тактическая ошибка при расчете сил на прохождение дистанции. Но это не меняет того факта, что лидер нашей сборной был и остается одним из сильнейших классистов мира. Предстоящая в воскресенье гонка для него очень комфортна — Алексей хорошо знает рельеф финских трасс, 15 км в классическом стиле — его коронная дистанция, именно в этих соревнованиях он неоднократно завоевывал награды высшей пробы. И руководство команды, и болельщики с нетерпением ждут предстоящую гонку», — рассказал генеральный секретарь Национальной Федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.