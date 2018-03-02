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16:25 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Бессмертных выиграл гонку на 50 км на Всероссийских спортивных соревнованиях

ТАСС, 2 марта. Александр Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые проходят в Устьянском районе Архангельской области.

31-летний спортсмен показал результат 2 часа 14 минут 25,1 секунды. Второе место занял Евгений Белов, проигравший победителю 28,4 секунды. Бронзу завоевал Дмитрий Япаров (+42,0).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размер денежного вознаграждения за призовые места участника Всероссийских стартов составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей. Также устанавливается, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов — победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России.

Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.

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