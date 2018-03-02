Лыжник Бессмертных выиграл гонку на 50 км на Всероссийских спортивных соревнованиях
ТАСС, 2 марта. Александр Бессмертных выиграл
ТАСС, 2 марта. Александр Бессмертных выиграл
31-летний спортсмен показал результат 2 часа 14 минут 25,1 секунды. Второе место занял Евгений Белов, проигравший победителю 28,4 секунды. Бронзу завоевал Дмитрий Япаров (+42,0).
В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.
Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению
Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.