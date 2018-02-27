Устюгов и Легков выиграли командный спринт на Всероссийских спортивных соревнованиях

Второе место заняли Егор Казаринов и Артем Николаев из Татарстана. Третьими стали Андрей Мельниченко и Андрей Феллер из Красноярского края. В женском командном спринте победу одержали тюменские лыжницы Евгения Ощепкова и Татьяна Алешина.

«Мы видели, чувствовали что за нас болеет очень много наших поклонников, — сказал Легков. — Люди здесь добрые и жизнерадостные». Легков получил в подарок от болельщиков из Белоруссии картину «Король марафона», посвященную его победе на Олимпийских играх — 2014.

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).