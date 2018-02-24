Лыжница Истомина выиграла гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях

Второе место заняла Лариса Рясина из Санкт-Петербурга. Замкнула тройку сильнейших Елена Соболева из Новосибирской области.

«Всего в гонке приняли участие 67 спортсменок. Сейчас в устьянской Малиновке около минус 18 градусов, в тени термометр показывает минус 22, на солнце значительно теплее», — сообщили ТАСС в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.

Утром в месте проведения соревнований было минус 27 градусов, из-за чего старт был перенесен с 11:00 на 13:00 мск. «Очень сложно бежалось, очень холодно. Я довольна результатом, лидеры все позади», — приводит пресс-служба слова Истоминой.

В 14:30 мск на старт 15-километровой дистанции вышли мужчины. В числе участников Кубка России в Архангельской области российские лыжники, не попавшие на Олимпийские игры в Южной Корее. На участие в субботних гонках заявились в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.