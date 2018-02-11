Обладательница «бронзы» Пхенчхана. Семь фактов о Юлии Галышевой

Что мы знаем о Юлии Галышевой? Sputnik Казахстан собрал семь интересных фактов о спортсменке.

1. Юлия Галышева родилась 23 октября 1992 году в Усть-Каменогорске.

2. Специализируется в могуле, который является дисциплиной лыжного фристайла. Этот вид спорта представляет собой спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнение прыжков на трамплинах.

3. На международных соревнованиях Юлия выступает с 13 лет.

4. Олимпийские игры в Пхенчхане стали третьими в карьере Галышевой. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере 17-летняя Юлия заняла 11 место, а через четыре года в Сочи стала седьмой.

5. Галышева — обладательница золотых медалей Азиады-2011 и Универсиады-2015. Кроме того, в разные годы она неоднократно выигрывала этапы Кубка мира и чемпионаты мира.

6. Студентка Казахской Академии туризма и спорта.