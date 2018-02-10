Путин назвал «Лыжню России» праздником спорта и дружеского общения

«Важно, что “Лыжня России” с каждым годом наращивает потенциал, вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, дарит им огромный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий праздник спорта и дружеского общения», — говорится в телеграмме главы государства.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проходит в субботу в 73 регионах страны. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, привлечения населения к занятиям зимними видами спорта, к сдаче нормативов ГТО.