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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Устюгов выступит на «Лыжне России — 2018»

10 февраля в Ханты-Мансийске пройдёт традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018».

Источник: РИА "Новости"

На старт, в частности, выйдет двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, который не получил допуск на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает «Юграмегаспорт».

9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске на Игры-2018.

«Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в Ханты-Мансийск для участия в “Лыжне России”, которая пройдёт там 10 февраля», — сказал первый тренер Устюгова Иван Брагин.

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