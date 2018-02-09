За день до старта Олимпиады в Пхенчхане выбираем самых красивых её участниц. И никак не можем определиться, кто лучше — наши или иностранки?
Сергей Устюгов выступит на «Лыжне России — 2018»
10 февраля в
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10 февраля в
На старт, в частности, выйдет двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, который не получил допуск на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает «Юграмегаспорт».
9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске на Игры-2018.
«Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в