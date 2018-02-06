Челябинская область претендует на проведение «малых Олимпийских игр»

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время запущен процесс подготовки на участие России в заявочной компании чемпионата мира 2025 года, а также проектирования и строительства спортивных сооружений и олимпийской деревни на курорте.

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«Сейчас идёт подготовка документации. В апреле состоится межведомственная комиссия Министерства спорта, которая должна утвердить заявку в Международную федерацию лыж (FIS). Потом мы должны провести презентацию на конференции FIS. Международная выездная комиссия приедет на место, — отметил Олег Сиротин, председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина. — Официальное решение о месте проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году примут на осенней сессии FIS. Чтобы соответствовать всем требованиям для проведения «малых Олимпийских игр», на миасском горнолыжном курорте нужно построить ещё три трассы, дополнительные объекты инженерной инфраструктуры, гостиницы, кафе и рестораны. Предполагается, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнёрства. Мы уже работаем над проектированием новых трасс, отелей и точек общепита».

У «Солнечной долины» большой опыт проведения международных соревнований. Этой весной курорт принимает сразу два этапа Кубка мира по фристайлу. Первый намечен на 3 марта, второй — на 4 марта. Спортсмены начнут съезжаться на Южный Урал 27 февраля, сразу после февральской Олимпиады в Корее. Четыре дня ски-кроссмены потратят на тренировки. 2 марта пройдут квалификационные заезды.

Цена билетов на Кубок мира варьируется от 100 до 700 рублей в зависимости от категории. Детский билет стоит 100 рублей, ВИП-билеты — 3500 рублей. Купить их можно в кассах ГЛК «Солнечная долина» и на сайте Kassy.ru.