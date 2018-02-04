Грязная лыжня. Половина призеров Олимпиад — под подозрением

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В распоряжении репортеров британского издания Times, немецкой телекомпании ARD, на которую работает прославившийся фильмами о «российском допинге» Хайо Зеппельт, а также швейцарского цифрового журнала Republic и шведского телеканала SVT оказалась база данных, содержащая конфиденциальные сведения — 10 тысяч допинг-тестов крови, сданных почти двумя тысячами представителей зимних видов спорта, в основном лыжниками.

Как говорят сами журналисты, данные им передал информатор, который «серьезно опасается за честность предстоящих Игр». Ведь среди тех, кто сдавал эти пробы, датируемые периодом с 2001 по 2010 годы, почти все призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Очень многие из них до сих пор соревнуются и сейчас готовятся выступить в Пхенчхане.

СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Главный вывод, который сделали представители прессы после анализа полученной базы — 46 процентов, или почти половина медалей турниров высшего уровня с начала столетия, в том числе 91 золотая, завоеваны лыжниками, результаты одного или нескольких допинг-тестов которых вызывают подозрения. Всего под сомнением честность завоевания сразу 313 наград.

Как указывают данные, более 50 лыжников из числа квалифицировавшихся на Олимпиаду в Корее сдавали за карьеру тесты, «необычные показатели» которых могут свидетельствовать, что они принимали допинг, но сумели избежать наказания. Большинство нарушителей — из России, подозрения вызывают 60 наград, выигранных отечественными лыжниками. Но в списке также присутствуют чемпионы и призеры крупных стартов из Норвегии, Швеции, Германии, Италии, Австрии и других стран.

О КАКИХ НАРУШЕНИЯХ ИДЕТ РЕЧЬ

В материалах нового расследования фигурирует отлично известный всем и даже, возможно, немного подзабытый кровяной допинг. Основываясь на некоторых аномальных показателях тестов, журналисты делают вывод — сдавшие подозрительные тесты спортсмены либо употребляли эритропоэтин, также известный как просто ЭПО, либо занимались запрещенным переливанием собственной крови. При этом указывается на то, что среди лыжников, не попавших на пьедестал, число тех, у кого зафиксированы подозрительные показатели, заметно ниже.

— Тот факт, что у заметного количества призеров в лыжных гонках зафиксированы аномальные показатели крови, намекает на широкое распространение допинга в этом виде спорта, — приводит Sunday Times слова американского врача Джеймса Стрэй-Гундерсона, ранее работавшего в ФИС.

Представители самой международной федерации пока отказываются комментировать полученные журналистами данные и сделанные ими выводы. В ФИС лишь отметили, что представители ВАДА «более чем удовлетворены» проводимой ими антидопинговой работой.

ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ

Случаи применения «кровяного допинга» в лыжах получили широкую огласку в начале 2000-х, когда был найден сравнительно простой способ определения в тестах эритропоэтина. В 2001-м на препарате, позволяющем поднять выносливость, а потому важным для циклических видах спорта, массово «погорели» финские лыжники — на домашнем чемпионате мира в Лахти отстранили почти всю сборную во главе с Микой Мюллюля и Яри Исометсой. Через год на производном ЭПО в Солт-Лейк-Сити поймали россиянок Ларису Лазутину и Ольгу Данилову, а также немца с испанским паспортом Йохана Мюлегга.

Позже на кровяном допинге из россиян попадались, например, Юлия Чепалова и биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко.

А вот переливание собственной крови, или, по-научному, аутогемотрансфузия, была популярна главным образом среди велогонщиков. До ее запрета в середине 80-х метод был повально распространен среди участников многодневных гонок. А в современной истории в его применении, помимо прочих, были уличены олимпийские чемпионы Александр Винокуров из Казахстана и американец Тайлер Хэмилтон. А печально известный Лэнс Армстронг, помимо переливаний, и не гнушался употреблением ЭПО.