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17:27 (мск), источник: Р-Спорт

Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе КМ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американка Линдси Вонн стала победительницей соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Источник: РИА "Новости"

Вонн показала по сумме двух попыток время 1 минута 37,92 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжа (+0,11 секунды), третьей стала Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,12).

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