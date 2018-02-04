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Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе КМ
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американка Линдси Вонн стала победительницей соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американка Линдси Вонн стала победительницей соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком
Вонн показала по сумме двух попыток время 1 минута 37,92 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжа (+0,11 секунды), третьей стала Тина Вайратер из Лихтенштейна (+0,12).