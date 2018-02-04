СМИ: Результаты тестов крови сотен лыжников, в том числе призеров ОИ, подозрительны

Данные свидетельствуют о том, что «подозрительными», по мнению экспертов, являются образцы крови лыжников, завоевавших с 2001 года около трети всех медалей Игр и чемпионатов мира, в том числе 91 золотую. База, которая оказалась в распоряжении Sunday Times и немецкого телеканала ARD благодаря осведомителю, содержит данные по тестам крови лыжников с 2001 по 2010 год. Многие спортсмены, имена которых приведены в базе, до сих пор выступают на соревнованиях.