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12:33 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Результаты тестов крови сотен лыжников, в том числе призеров ОИ, подозрительны

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сотни спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по лыжным гонкам, избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови, сообщает издание Sunday Times, которое получило доступ к базе данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

Данные свидетельствуют о том, что «подозрительными», по мнению экспертов, являются образцы крови лыжников, завоевавших с 2001 года около трети всех медалей Игр и чемпионатов мира, в том числе 91 золотую. База, которая оказалась в распоряжении Sunday Times и немецкого телеканала ARD благодаря осведомителю, содержит данные по тестам крови лыжников с 2001 по 2010 год. Многие спортсмены, имена которых приведены в базе, до сих пор выступают на соревнованиях.

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Анализ, проведенный двумя антидопинговыми экспертами, показал, что лыжники прибегали к двум общепринятыми способам применения «кровяного» допинга — инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, которая была сдана ранее.

Эксперты полагают, что около 60 медалей, выигранных российскими лыжниками, были завоеваны спортсменами с аномальными показателями крови. Кроме того, результаты тестов крови лыжников из Норвегии, Германии, Швеции и Италии, выигравших более 100 наград, хотя бы один эксперт признал подозрительным.

По числу лыжников с аномальными показателями крови лидируют Россия (34%), Франция (29%) и Австрия (28%).

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