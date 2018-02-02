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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Вот вам паспорт, вы остаетесь». Юлия Галышева рассказала, как ее хотели натурализовать Россия и Канада

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделилась своими планами на Олимпиаду-2018 в Корее, а также рассказала, как ее хотели натурализовать Россия и Канада.

— Какие у вас планы на предстоящую Олимпиаду в Корее?

— Показать высокий результат, выступить на отлично и показать интересную программу. Я не могу сказать, на какой результат я рассчитываю, ведь все решают судьи, и окончательный результат зависит не только от меня, но и некий процент моей оценки будет в их руках. Я думаю только о хорошем, и настраиваюсь на интересную борьбу с соперницами.

— Говоря о судьях, как вы думаете, стоит ли нам ожидать от них подвоха, как на Олимпийских играх в Сочи?

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— Я доверяю судьям и думаю, что они не будут допускать ошибок в сторону нас. Мы ничем не отличаемся от других стран, и более того, можем где-то показать уровень даже выше остальных спортсменов, но, как я и говорила раньше, в их руках есть процент от оценок, и я верю, что в этот раз все будет правильно.

— Будете ли удивлять публику новыми трюками?

— В запасе есть новый элемент. Сейчас мы пробуем его на тренировках, и после этого мы будем знать, будет ли этот элемент в программе.

— Как проходит подготовка к Олимпиаде?

— Как таковой подготовки для Олимпиады у нас нет, есть общая подготовка к сезону и мы готовимся ко всему одинаково, ведь каждый старт для нас важен. Мне нужно набирать очки и завоевывать новые высоты, и если я буду сосредоточена на одном соревновании, мне не избежать ошибок, поэтому подготовка к каждому этапу идет на высоком техническом уровне, и каждый мой старт это как выход на Олимпиаду (смеется).

— Какие планы у вас после Олимпиады?

— После Олимпиады мы вернемся домой, побудем с родными и отправимся на следующие этапы Кубка мира в Японию, Швейцарию и заключительный этап — финал Кубка мира будет во Франции.

— На какой результат вы рассчитываете по результатам Кубка мира?

— По результатам Кубка мира я планирую попасть в тройку лучших спортсменок мира, так как на данный момент я занимаю пятую строчку рейтинга. Так что, как видите у нас впереди много интересной работы!

— Мы знаем, что ваши высокие результаты привлекли внимание других стран. Расскажите, кто предлагал вам гражданство?

— Предлагали еще перед Сочи. Канадская сборная, это была такая интригующая история (смеется). После участия на одном из этапов, в аэропорту меня пригласили на досмотр в отдельную от команды комнату. Когда я пришла в помещение, через переводчика мне предложили остаться в Канаде и выступать за сборную этой страны. Так и сказали: «Юлия, мы готовы сделать вам предложение: вот вам паспорт, вы остаетесь, и будете выступать за нашу страну, а остальная команда улетает».

И уже перед Кореей, в 2015 году после чемпионата мира в Крайшберге, где я стала бронзовым призером, поступило предложение от россиян. Но я долго не думала, и снова сразу отказала. Я выступаю под одним флагом, я предана Казахстану и буду биться до конца для моей страны.

Напомним, что Галышева является серебряной призеркой и трехкратной победительницей этапов Кубка Европы, двукратной победительница этапов Кубка мира, двукратной чемпионкой мира среди юниоров, трехкратной победительницей Азиатских игр, шестикратной серебряной и трехкратной бронзовой призеркой этапов Кубка мира, трехкратной победительницей Универсиады, бронзовой и серебряной призеркой чемпионата мира.

На Олимпиаде-2018 в Корее Галышева вступит в борьбу уже 9 февраля, когда состоится квалификация могула. Финальные соревнования пройдут 11 февраля.

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