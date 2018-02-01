Никита Крюков: Под триколором поехал бы на Олимпиаду, под нейтральным — никогда
Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков объяснил, почему решил не ехать на Игры в Корею.
Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков объяснил, почему решил не ехать на Игры в Корею.
— Решил отказать от Олимпийских игр
— С
— Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю.
— Болельщики в социальных сетях благодарят вас за такое решение.
— Честно говоря, я такое решение озвучил не для того, чтобы услышать благодарности. Это моя патриотическая позиция. А то, что у меня есть единомышленники, это, безусловно, приятно.
— Как на ваше решение отреагировал ваш тренер Юрий Каминский?
— Он не пытался меня переубедить, просто выслушал мое мнение и согласился с ним. Он понял, что здесь есть политический момент.
— Никому из лыжников не предлагали поступить так же, как вы?
— А зачем? У каждого свое решение. Тем более Президент страны сказал, что он ни кого не отговаривает, пусть каждый примет свое решение.
— Планируете следить за Олимпиадой в Корее?
— Если честно, не хочу ее смотреть. Посмотрю одну
— Игры действительно странные — без Крюкова, Устюгова…
— В
— Как оценили решение Международного паралимпийского комитета запретить флаг России даже на трибунах?
— Дикость и парадокс. На основании чего они принимают такие решения? Какие у них аргументы? Не разрешать, потому что лицом не вышел что ли? Это просто дико!