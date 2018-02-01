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1 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Никита Крюков: Под триколором поехал бы на Олимпиаду, под нейтральным — никогда

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков объяснил, почему решил не ехать на Игры в Корею.

Источник: Спорт-Экспресс

— Решил отказать от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом, — отметил Крюков. — Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили.

— С кем-то из коллег обсуждали свой поступок?

— Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю.

— Болельщики в социальных сетях благодарят вас за такое решение.

— Честно говоря, я такое решение озвучил не для того, чтобы услышать благодарности. Это моя патриотическая позиция. А то, что у меня есть единомышленники, это, безусловно, приятно.

— Как на ваше решение отреагировал ваш тренер Юрий Каминский?

— Он не пытался меня переубедить, просто выслушал мое мнение и согласился с ним. Он понял, что здесь есть политический момент.

— Никому из лыжников не предлагали поступить так же, как вы?

— А зачем? У каждого свое решение. Тем более Президент страны сказал, что он ни кого не отговаривает, пусть каждый примет свое решение.

— Планируете следить за Олимпиадой в Корее?

— Если честно, не хочу ее смотреть. Посмотрю одну какую-нибудь дисциплину, и это максимум. Для меня это уже не те Олимпийские игры, которые были раньше. Но могу сказать, что мы продолжим готовиться и на следующих стартах с высокой мотивацией будем стараться обыграть олимпийских чемпионов Кореи.

— Игры действительно странные — без Крюкова, Устюгова…

— В том-то и дело. Это уже совсем не та Олимпиада. Все-таки раньше на Игры приезжали все сильнейшие, а сейчас… Еще и без России… Причем, наша страна сильнейшая во многих дисциплинах.

— Как оценили решение Международного паралимпийского комитета запретить флаг России даже на трибунах?

— Дикость и парадокс. На основании чего они принимают такие решения? Какие у них аргументы? Не разрешать, потому что лицом не вышел что ли? Это просто дико!

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