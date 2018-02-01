Никита Крюков: Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду
Российский лыжник Никита Крюков отметил, что чувствует радость после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов.
Российский лыжник Никита Крюков отметил, что чувствует радость после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов.
Вместе с тем, Крюков не поедет на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.
— Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня, — заявил Крюков в эфире «60 минут». — Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду. Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд. Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
Ранее ОКР направил в МОК список, в котором попросил организацию направить приглашения 15 спортсменам. Никита Крюков в этот список не вошел.