Никита Крюков: Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду

— Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня, — заявил Крюков в эфире «60 минут». — Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду. Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд. Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду.