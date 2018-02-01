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22:18 (мск), источник: ТАСС

FIS сняла временное отстранение с Легкова, Крюкова и еще шести российских лыжников

ТАСС, 1 февраля. Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о снятии временного отстранения с восьми российских лыжников, апелляции которых ранее в четверг были полностью удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

До участия в международных турнирах допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева. В заявлении отмечается, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане примет Международный олимпийский комитет.

Заявление было выпущено FIS после оглашения решения CAS, который отменил санкции МОК в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив результаты ОИ-2014. Спортсмены были отстранены по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр в Сочи.

CAS также частично удовлетворил апелляции еще 11 спортсменов, среди которых лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. С данных спортсменов FIS не стала снимать временное отстранение.

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