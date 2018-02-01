Лыжник Легков назвал отмену CAS своей дисквалификации вторым днем рождения

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Легкова от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал его результаты с Игр-2014. Он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В четверг CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов на решение МОК. Среди них, кроме Легкова, лыжники Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков и Александр Бессмертных.

«Могу сказать, что я очень счастлив и благодарю всех тех, кто меня поддерживал. Это нужно пережить, как второй день рождения, — сказал Легков. — Сейчас просто пересижу этот момент, пойму, что вообще произошло. Еще раз хочу сказать спасибо за поддержку, за теплые слова».