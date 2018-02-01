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14:11 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Легков назвал отмену CAS своей дисквалификации вторым днем рождения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), опубликованное в четверг, можно сравнить со вторым днем рождения. Об этом в эфире «Матч ТВ» сказал Александр Легков, победивший на Олимпиаде в Сочи в лыжной гонке на 50 км.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Легкова от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал его результаты с Игр-2014. Он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В четверг CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов на решение МОК. Среди них, кроме Легкова, лыжники Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков и Александр Бессмертных.

«Могу сказать, что я очень счастлив и благодарю всех тех, кто меня поддерживал. Это нужно пережить, как второй день рождения, — сказал Легков. — Сейчас просто пересижу этот момент, пойму, что вообще произошло. Еще раз хочу сказать спасибо за поддержку, за теплые слова».

Позднее МОК в своем пресс-релизе сообщил, что решение CAS не означает автоматический допуск оправданных спортсменов на Игры-2018 в Пхёнчхане.

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