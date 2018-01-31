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21:30 (мск), источник: ТАСС

Норвежские горнолыжники отказались носить форму сборной на ОИ из-за спорной символики

ТАСС, 31 января. Норвежские горнолыжники отказались носить форму национальной команды на Олимпиаде-2018 из-за спорной символики, ассоциирующейся с нацизмом. Об этом сообщает газета New York Times.

Технический спонсор сборной Норвегии нанес на свитер из линии одежды «Атакующий викинг» руну бога воинской доблести в германо-скандинавской мифологии Тюра. Это вызвало скандал в Норвегии, поскольку символ активно использовался в фашисткой Германии, а на данный момент используется ультраправыми неонацистскими движениями.

В этой связи один из сетевых из супермаркетов отказался от продажи свитеров горнолыжников этой линии. Однако исполнительный директор технического спонсора горнолыжной команды Хильда Мидтхель заявила, что компания не откажется от производства свитеров, несмотря на негодование части общественности. «Неонацисты также проходили маршем и с норвежским флагом, но это же не значит, что его надо перестать использовать», — заявила Мидтхель. По ее словам, несмотря на скандал, свитеры с руническими знаками пользуются огромный спросом. В то же время в нескольких магазинах отметили, что свитеры сняты с продажи из-за отсутствия спроса.

В Норвежской федерации лыжного спорта подчеркнули, что они заготовили альтернативный вариант формы, и каждый спортсмен вправе сам решать, какой из свитеров носить. Горнолыжник Джонатан Нордботтен заявил, что «никто в команде больше не носит этот свитер».

Олимпийские игры пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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