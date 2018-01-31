Норвежские горнолыжники отказались носить форму сборной на ОИ из-за спорной символики

В этой связи один из сетевых из супермаркетов отказался от продажи свитеров горнолыжников этой линии. Однако исполнительный директор технического спонсора горнолыжной команды Хильда Мидтхель заявила, что компания не откажется от производства свитеров, несмотря на негодование части общественности. «Неонацисты также проходили маршем и с норвежским флагом, но это же не значит, что его надо перестать использовать», — заявила Мидтхель. По ее словам, несмотря на скандал, свитеры с руническими знаками пользуются огромный спросом. В то же время в нескольких магазинах отметили, что свитеры сняты с продажи из-за отсутствия спроса.