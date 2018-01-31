Лыжник Спицов — 2-й в гонке на 15 км на молодёжном ЧМ, Якимушкин — 3-й

В гонке на 15 км классическим стилем в категории до 23 лет победил норвежец Маттис Стенсхаген. Россияне Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли второе и третье места соответственно.



Лыжные гонки. Первенство мира. Гомс

Мужчины. До 23 лет. 15 км классическим стилем

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 36.28,3.

2. Денис Спицов (Россия) — +4,8.

3. Иван Якимушкин (Россия) — +35,2…

10. Андрей Собакарев (Россия) — +1.30,0…

16. Иван Кириллов (Россия) — +1.56,3.