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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Лыжница Кирпиченко выиграла золото на молодёжном ЧМ, Жеребятьева — серебро

В Гомсе (Швейцария) продолжается молодёжный чемпионат мира по лыжным гонкам.

Источник: РИА "Новости"

В гонке на 10 км классическим стилем в возрастной категории до 23 лет победу одержала россиянка Яна Кирпиченко, второй стала её соотечественница Анна Жеребятьева. Бронза в активе швейцарки Надин Фандрих.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Гомс
Женщины. До 23 лет. 10 км классическим стилем
1. Яна Кирпиченко (Россия) — 27.46,1.
2. Анна Жеребятьева (Россия) — +13,9.
3. Надин Фандрих (Швейцария) — +29,6…
5. Наталья Непряева (Россия) — +37,4…
7. Лидия Дуркина (Россия) — +1.11,3.

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