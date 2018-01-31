Лыжница Кирпиченко выиграла золото на молодёжном ЧМ, Жеребятьева — серебро

В гонке на 10 км классическим стилем в возрастной категории до 23 лет победу одержала россиянка Яна Кирпиченко, второй стала её соотечественница Анна Жеребятьева. Бронза в активе швейцарки Надин Фандрих.



Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Гомс

Женщины. До 23 лет. 10 км классическим стилем

1. Яна Кирпиченко (Россия) — 27.46,1.

2. Анна Жеребятьева (Россия) — +13,9.

3. Надин Фандрих (Швейцария) — +29,6…

5. Наталья Непряева (Россия) — +37,4…

7. Лидия Дуркина (Россия) — +1.11,3.