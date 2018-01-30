Большунов и Червоткин, скорее всего, пропустят спринт и скиатлон на Олимпиаде

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы не вошли в состав делегации. Сюрприз?

— Помните историю с Евгением Дементьевым? Из-за этого меня не внесли в список кандидатов от федерации. Олимпийский комитет России (ОКР) просил не включать в заявку тренеров, у которых были допинговые случаи. Вне зависимости от того, какого они срока давности. Так что я давно уже понимал, что не поеду в Пхенчхан.

— Насколько ваше присутствие было бы важно там?

— Спортсмену всегда спокойнее, когда тренер рядом. Тренировать дистанционно — это не очень хорошо. Глаза ребят нужно видеть каждый день. У каждого ведь особенный организм, корректировки нужно вносить постоянно, а делать это на расстоянии — непросто.

— Правильно понимаю, что вы много общаетесь с Маркусом Крамером, который будет единственным представителем нашей лыжной делегации в Корее?

— Да, это так. Мы сейчас вместе с Маркусом и его группой в Зеефельде. Он будет здесь до 2 февраля. Постоянно обсуждаем что-то, делимся наблюдениями. Конечно же, будем находиться на связи, когда он уедет.

— В каком состоянии сейчас Александр Большунов и Алексей Червоткин? Президент федерации Елена Вяльбе говорила, что они были в больнице.

— Большунов уже четвертый день тренируется с нами. Червоткин прилетел лишь вчера вечером. Рассчитываю, что ребят все-таки удастся восстановить. Но, к сожалению, скорее всего, лишь на последние три гонки: командный спринт, эстафету и марафон.

— То есть спринт и скиатлон, в которых были бы хорошие шансы на медали, они пропустят?

— Думаю, что к началу Олимпийских игр в полной мере ребята готовы не будут. Не успеют восстановиться. А в противном случае ехать туда бессмысленно. Посмотрим еще конечно, будем идти шаг за шагом. Александр сейчас оставляет хорошее впечатление на тренировках. Но надо понимать, что на фоне болезни он потерял, как минимум, 2 кг мышечной массы. Само собой, это негативно сказывается на его физическом состоянии. Прежде всего нам нужно восстановиться.

— Что за болезнь у них была?

— У Червоткина бронхит и гайморит. Ему делали проколы, чистили. У Большунова тоже был бронхит, Александр сильно температурил. У него было в районе 38,6, а в один из дней даже выше 39. Кушать в таком состоянии не хотелось, и ребята заметно потеряли в мышечной массе.

— Когда они должны прилететь в Пхенчхан?

— Ориентировочно 14—15 февраля . Это самый крайний срок. Отталкиваться будем от самочувствия и принимать решение вместе с ребятами. Пока восстановление идет хорошо, но надо понимать, что если атлет восемь дней был в больнице, то за неделю набрать форму очень сложно.

— Лучше прийти в себя и в боевом состоянии провести три гонки, чем отбегать в середняках всю программу?

— Все правильно. Мы можем поехать и на спринт, но ради чего? Хочется все-таки бороться за высокие места, а не просто выступать.

— Большунов — железный кандидат на командный спринт. Я правильно понимаю, что Червоткин рассматривается его напарником в этом виде программы?