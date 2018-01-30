Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на Олимпиаде в Пхенчхане
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Валентина Каминская получила такую возможность благодаря дополнительной квоте в лыжных гонках, предоставленной белорусской команде оргкомитетом Игр.
В состав лыжной сборной кроме Валентины Каминской, которая выйдет на старт в спринте и женской эстафете, ранее вошли Юрий Астапенко, Александр Воронов, Сергей Долидович, Анастасия Кириллова, Михаил Семенов, Полина Сероносова, Юлия Тихонова.
Как сообщалось, три квоты получили и белорусские конькобежцы, которые включили в состав Виталия и Татьяну Михайловых, а также Ксению Садовскую. Таким образом на зимних Олимпийских играх выступят 32 белорусских атлета в 6 видах спорта.