Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

В состав лыжной сборной кроме Валентины Каминской, которая выйдет на старт в спринте и женской эстафете, ранее вошли Юрий Астапенко, Александр Воронов, Сергей Долидович, Анастасия Кириллова, Михаил Семенов, Полина Сероносова, Юлия Тихонова.

Как сообщалось, три квоты получили и белорусские конькобежцы, которые включили в состав Виталия и Татьяну Михайловых, а также Ксению Садовскую. Таким образом на зимних Олимпийских играх выступят 32 белорусских атлета в 6 видах спорта.