Антон Шипулин @anton_shipulin и Максим Цветков @maksim_tsvetkov приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга?Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчелонге, классикой. В субботу меня ждёт испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов @vismaskiclassics ?? А если серьёзно у всех нас один вопрос: " что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем , приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся. #вместемысила #сборнаяроссии?? #cramerteam

