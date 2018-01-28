Черноусов выиграл «Марчалонгу». Почему это круто

Источник: Спорт-Экспресс

«Марчалонга». 70 км, классический стиль. Мужчины

1. ЧЕРНОУСОВ (Россия) — 2:48.08,7. 2. Бердал (Норвегия) — отставание 0,2. 3. Педерсен (Норвегия) — 1,5… 7. ВОКУЕВ (Россия) — 22,6… 27. СТУПАК (Россия) — 1.41,9… 37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) — 4.48,2… 79. ШИПУЛИН (Россия) — 18.04,1… 118. ЦВЕТКОВ (Россия) — 23.25,2.

Наталья МАРЬЯНЧИК

«Марчалонга» для лыжных гонок — это примерно как «Уимблдон» для тенниса. Культовый турнир с длинной историей, который сам по себе стал синонимом традиций и престижа. Впервые итальянская гонка состоялась в далеком 1971-м году. Ее название переводится как «длинный март», хотя исторически марафон почти всегда проводится в феврале. Его длина составляет 70 км — почти в полтора раза больше, чем олимпийская дистанция 50 км. При этом дистанция проводится на довольно пологом рельефе и классическим стилем, что позволяет успешно справляться с ней даже любителям.

Чтобы вы понимали масштаб мероприятия: в этом году только на основной дистанции «Марчалонги» (есть еще «лайт-гонка» на 45 км) финишировали 4775 лыжников (!). Самому старшему участнику, представителю Швеции Гуннару Олссону, в этом году исполнится 80 лет. При этом господин Олссон не просто дошел до конца, но и показал вполне достойный результат — он 3065-й в общем зачете, то есть оставил позади более тысячи человек. На преодоление 70 км у него ушло 5 часов 55 минут и 58 секунд.

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ЧЕРНОУСОВ ПРЕРВАЛ СЕРИЮ НОРВЕЖЦА

Как правило, победу на «Марчалонге» одерживают профессиональные лыжники, выступающие за марафонские команды. Есть такая серия из нескольких марафонов «Вордлоппет». Там соревнуется отдельная каста спортсменов, которая не всегда заглядывает даже на Кубок мира. Нетрудно догадаться, что при подготовке к гонкам длиной в 70 км есть своя специфика, и со стандартным календарем она не всегда сочетается.

Тем не менее, в разные годы на «Марчалонге» выигрывали олимпийские чемпионы норвежец Андерс Окланд, представитель Австрии Михаил Ботвинов или впоследствии дисквалифицированный испанец Йоханн Мюлегг. Черноусов стал первым за всю историю чемпионом «Марчалонги» из России. Раньше победой в этой гонке мог похвастаться только представитель Советского Союза Иван Гаранин в далеком 1980-м году (Черноусов тогда еще даже не родился).

Примечательно, что выиграть «Марчалонгу» Черноусов, выступающий за чешскую марафонскую команду Лукаша Бауэра, сумел с первой же попытки.

В прошлом году он планировал бежать гонку, даже присутствовал в стартовом протоколе, но в итоге на дистанцию не вышел. Сейчас же Илья, похоже, целенаправленно подводил свою форму именно к итальянскому триумфу. Так, 13 и 20 января Черноусов пробежал два любительских марафона в Швейцарии и Австрии длиной 60−65 км. Так он финишировал оба раза в призах, но не выиграл. После этого у россиянина была неделя, чтобы восстановиться.

Главным фаворитом в этом году считался двукратный чемпион мира норвежец Тур Асле Гьердален. Он становился победителем «Марчалонги» три последних раза подряд. На заключительном подъеме от основной группы оторвались четверо гонщиков, в том числе Гьердален и Черноусов. Уже на финишной прямой Черноусов предпринял решающее ускорение, которое и принесло ему победу. Гьердален остался четвертым, теперь его победная серия прервана.

Характерно, кстати, что ни Илья, ни Гьердален не вошли в состав своих команд на Игры-2018 в Пхенчхан. Теоретически Черноусов мог бы усилить нашу сборную хоть сейчас — необходимые для участия в Играх ФИС-пункты у него есть. Однако Илья не принимал участия ни в каких отборочных соревнованиях внутри России, не выступал на Кубке мира и не попал даже в расширенную заявку команды, которая была отправлена в Международный олимпийский комитет (МОК). Соответственно, приглашения от МОК он тоже не получал.

ШИПУЛИН ПОПАЛ В ПЕРВУЮ СОТНЮ

Помимо Черноусова, в «Марчалонге» в этом году принимало участие очень большое число россиян. Еще один наш соотечественник Ермил Вокуев занял седьмое место и стал вторым в зачете (на «Марчалонге» он учитывается в категории 18−29 лет). Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин стал 77-м, уступив Черноусову 18 минут и 4 секунды. Еще один биатлонист Максим Цветков финишировал на 116-й позиции, в 23 минутах и 25 секундах от Черноусова.

Справедливости ради, подчеркнем, что биатлонисты бежали непривычным для себя классическим стилем. А финиш на «Марчалонге» в пределах первой сотни вообще считается очень престижным и недостижим даже для многих профессиональных лыжников.