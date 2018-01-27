Двукратный чемпион мира лыжник Устюгов не прошел квалификацию в спринте на этапе КМ

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, в его активе три серебра и одна бронза мировых первенств. В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Прошедший сезон Устюгов завершил на втором месте в общем зачете Кубка мира. В нынешнем сезоне Устюгов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде и идет на девятом месте в общем зачете.