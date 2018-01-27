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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нового короля зовут Йоханнес

История норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который станет главной звездой предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане и, скорее всего, ближайшего десятилетия.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Исторически «королем лыж» считается спортсмен, который в рамках одного чемпионата мира или Олимпийских игр побеждает на дистанциях 30 и 50 км. С тех пор кардинально поменялась программа турниров, появились спринтерские дисциплины и гонки с массового старта. Выросло и новое поколение спортсменов — настоящих уникумов, которые способны побеждать как в спринте, так и в 50-километровых марафонах.

Норвежца Петтера Нортуга, который добивался королевского звания целых два раза, в отсутствии россиянина Сергея Устюгова должен сменить соотечественник Йоханнес Клебо. Не исключено, что произойдет это уже на Играх в Пхенчхане. 21-летний тинейджер Клебо в этом сезоне выступает впечатляюще. В розыгрыше Кубка мира он целых девять (!) раз поднимался на подиум, причем в семи случаях был первым. Клебо пропустил многодневку «Тур де Ски», зато боролся за победу во всех гонках, в которых принимал участие. 21-летний норвежец — главная сенсация года и самый яркий лыжный юниор после Нортуга.

«ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО ДЛЯ СОПЕРНИКОВ»

Клебо вырос в Тронхейме — северном лыжном городке в 300 км от Осло. Как многие мальчишки, мечтал играть в футбол и гонял мяч каждую свободную минуту.

— Я практически жил на футбольном поле, — вспоминает Клебо. — Я был уверен, что стану профессиональным футболистом, а моим героем был и остается Криштиану Роналду.

Мама будущей звезды когда-то становилась пятой на юниорском чемпионате Норвегии, но из-за травмы вынуждена была рано завершить карьеру. Отец увлекался лыжами на любительском уровне, а вот дед вполне профессионально бегал марафоны престижной серии Vasaloppet. Свою первую пар лыж Клебо получил в подарок на Рождество, когда ему исполнилось два года. Малыш разгуливал в лыжах прямо по гостиной, а потом, под чутким руководством отца, вышел и на снег. Сейчас личным тренером Клебо является его родной дедушка. На любые предложения тренеров национальной команды Йоханнес уверенно отвечает: «Сначала мне нужно посоветоваться с дедом».

Лет до 12 в числе спортивных увлечений Клебо на первом месте оставался футбол. Но потом, в 2009-м, он увидел победы своего соотечественника Петтера Нортуга на чемпионате мира в чешском Либереце. Это был полный триумф, торжество силы и скорости. Тогда Клебо окончательно решил: «Я буду заниматься лыжами». Он обещал деду, что к 24 годам станет лучше Нортуга и вообще всех в мире. Похоже, успех пришел к Клебо даже раньше, чем он ожидал.

Клебо всего 21 год, при этом он уже имеет на своем счету бронзовую медаль прошлогоднего чемпионата мира и Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок. Норвежец стал самым молодым обладателем этого звания за всю историю. Два года назад он взял три золота на юниорском мировом форуме и впервые поднялся на подиум взрослого Кубка мира.

— Он лучший лыжник мира на данный момент, особенно в плане техники, — считает товарищ по команде, многократный чемпион мира Мартин Сундбю. — Клебо вывел лыжные гонки на новый уровень. Для соперников это почти унизительно, особенно если учесть, что он всего лишь второй сезон выступает со взрослыми. Я очень рад, что в нашей команде появился такой спортсмен.

КРЯНИН: КЛЕБО НЕ НАРУШАЕТ ПРИНЦИПЫ ЛЫЖНОЙ ТЕХНИКИ

Сам Клебо считает ключом к своему успеху стремление соревноваться. В семье у него есть еще младшие брат и сестра. Дети делали наперегонки абсолютно все: от бега на лыжах до загрузки посудомоечной машины. Клебо тренировался с раннего утра до позднего вечера. Его дедушка организовал работу таким образом, что активному мальчишке она никогда не надоедала.

— Вместо того, чтобы гонять меня по кругу, дед построил трамплин, — вспоминает Клебо. — Мы играли на нем, пока не садилось солнце или хотелось есть. Я никогда не относился к лыжам слишком серьезно. Для меня это было сплошное удовольствие, игра. Дед всегда об этом очень заботился.

В процессе этой игры Клебо вместе с тренером нашли уникальный технический прием, который никогда не использовался до сих пор в лыжных гонках. В течение многих дней они экспериментировали: как можно быстрее и эффективнее всего подняться в гору. В итоге, теперь норвежец бежит так, словно на его ногах вовсе нет лыж. Частый бег с высоким подниманием бедра и минимальной фазой скольжения противоречит канонам классической техники. Но именно он позволяет Клебо моментально отрываться от преследователей и штамповать победы.

— Чтобы так бегать, нужна великолепная функциональная готовность, — заявил «СЭ» чемпион мира Сергей Крянин. — Это генетика плюс огромная работа над собой. Клебо, очевидно, изучил преимущества своего организма и теперь грамотно ими пользуется. Если разобрать его бег в замедленной съемке, станет очевидно, что на самом деле, он не нарушает принципы лыжной техники. Все фазы движения Клебо исполняет абсолютно грамотно, просто происходит это намного быстрее, чем у остальных.

Раньше королем коротких рывков считался сам Петтер Нортуг. Но даже он никогда не делал на лыжне ничего подобного, как Клебо. Сам Йоханнес очень уважает старшего товарища и не упускает шанса поиграть с ним футбол. Соперничество Нортуга и Клебо стало бы отличной афишей для Игр в Пхенчхане, но старший из норвежских звезд туда не поедет. Проблемы со здоровьем не позволяют Нортугу полноценно выступать в этом сезоне.

Интересно, что главным соперником Клебо в будущем называют его ровесника россиянина Александра Большунова. Большунов, как и норвежец, абсолютно универсален и способен выступать здорово в любой гонке, от спринта до марафона. Явно отстает Александр от Клебо разве что в эпатажности и количестве подписчиков в «Инстаграме» (129 тысяч у Клебо и меньше двух тысяч у Большунова).

На этом фоне 25-летний чемпион мира Сергей Устюгов кажется чуть ли не ветераном. Беспрецедентная ситуация для вида спорта, где, как принято считать, расцвет приходит ближе к 30 годам.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Йоханнесу Клебо всего 21 год, и он только второй год выступает среди взрослых, но его карьера уже стала настоящим семейным бизнесом. Дедушка по имени Коре является его личным тренером. Папа Хаген ведет переговоры со спонсорами и производителями инвентаря. Мама занимается домом, младший брат Ула ведет видеоблог на Youtube и с помощью дрона регулярно снимает сюжеты о тренировках, сестра Аня отвечает за переписку с фанатами… Даже для бабушки нашлось занятие по душе. С тех пор, как несколько лет назад выяснилось, что Клебо не переносит глютен, она печет для него домашний хлеб, который тот берет с собой в любую точку земного шара.

Клебо кажется обычным молодым парнем, который не прочь подурачиться и, например, скорчить забавную физиономию. При этом, в отличие, например, от биатлонистов братьев Бе, его редко можно увидеть на тусовках или дискотеках.

— Обычно я за рулем отвожу на такие мероприятия своих друзей, а сам в 10 вечера уже возвращаюсь домой, — признается Йоханнес.

Возможно, дело в том, что для его семьи слишком многое поставлено на карту этой карьеры. Но скорее, Клебо просто абсолютно искренне хочет побеждать больше, чем весело проводить ночи. Ведь в конце концов, лыжи для него по-прежнему — игра и сплошное удовольствие.

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