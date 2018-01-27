Тренер: Лыжник Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до ОИ
ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию
ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение Устюгову для участия в Играх в Пхёнчхане.
«Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018, — заявил Крамер. — Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх».
25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовые медали мировых первенств.