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14:05 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Лыжник Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до ОИ

ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил тренер спортсмена Маркус Крамер, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение Устюгову для участия в Играх в Пхёнчхане.

«Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018, — заявил Крамер. — Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх».

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовые медали мировых первенств.

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