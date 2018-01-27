Тренер: Лыжник Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до ОИ

«Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018, — заявил Крамер. — Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх».