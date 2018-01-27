Норвежский лыжник Иверсен сожалеет, что на Играх-2018 не удастся соревноваться с Устюговым

«Насколько я знаю, Устюгову не предъявлено никаких обвинений. Я не могу знать всего, но я надеюсь и верю, что он чист. Он сейчас здесь (в австрийском Зефельде, где пройдет этап Кубка мира — прим. ТАСС) и примет участие в гонках», — сказал Иверсен.

«Верю ли я русским? Да, верю, возможно, это глупо, но я верю каждому, кто не был уличен в допинге, — продолжил он. — Считаю, что нужно верить в лучшее, пока обратное не доказано».

«Устюгов прекрасный парень и великолепный соперник на трассе, его и Йоханнеса Клэбо я считал своими основными конкурентами на Олимпиаде. Поэтому мне жаль, что Устюгова там не будет. Если бы он соревновался в Пхёнчхане, а я бы его опередил, то считал бы эту победу гораздо более ценной», — заключил норвежец.