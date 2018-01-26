FIS не информирует 11 российских лыжников о продолжительности их отстранения

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FIS наложила временное отстранение на 11 российских лыжников, которые попали под санкции МОК в связи с делом о допинговых нарушениях на Играх в Сочи. Наказаны были Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.

«Пока да», — ответил Белов на вопрос, продолжает ли действовать временное отстранение. «Нам самим интересно, что будет, если нас сейчас оправдают. По идее, должны снять наказание, — рассказал Петухов. — Но нам [со стороны FIS] ничего не говорили».

Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе в пятницу лично присутствовали на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), которое состоялось в Женеве.

«Сейчас домой, ждать, — сказал Петухов. — Настроение после слушаний всегда хорошее, поскольку есть надежда, что все будет нормально. А вот когда выносят решение, тогда уже становится плохо, поскольку понимаешь, что опять все одно и то же. Поэтому надеемся».